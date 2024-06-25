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Добычей драгоценных металлов незаконно занимались группы старателей в ВКО

Сегодня, 11:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: baigenews.kz

Специализированной природоохранной прокуратурой ВКО выявлены факты незаконной добычи драгоценных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.

“В ходе рейдовых мероприятий на территории Уланского района выявлены две группы незаконных старателей, занимавшихся без соответствующей лицензии раскопкой земли в целях поиска драгоценных металлов.

Для этих целей старатели использовали 4 металлоискателя, которые впоследствии были изъяты. Кроме того, выявлен факт нанесения ущерба окружающей среде незаконной добычей недр с использованием спецтехники на участках пастбищ”, - говорится в сообщении.

Материалы по фактам выявленных нарушений направлены в органы полиции для принятия соответствующих мер. Одновременно полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, нанесших урон при использовании участков  пастбищ.

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