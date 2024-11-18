  • 18 Ноября, 20:59
  • BAIGENEWS

Добыча нефти сократилась на Тенгизе

Сегодня, 19:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:51
Сегодня, 19:51
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Фото: pxhere.com

Из-за технических работ на заводе второго поколения на Тенгизе сократилась добыча нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

"Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28-30%, что соответствует 61-63 тысяч тонн в сутки. Производство на заводе частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400", - сообщили в ведомстве.

При осмотре оборудования обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения.

Ремонтные работы планируют завершить к 23 ноября.

 

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