Добыча нефти сократилась на Тенгизе
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
114Фото: pxhere.com
Из-за технических работ на заводе второго поколения на Тенгизе сократилась добыча нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.
"Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28-30%, что соответствует 61-63 тысяч тонн в сутки. Производство на заводе частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400", - сообщили в ведомстве.
При осмотре оборудования обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения.
Ремонтные работы планируют завершить к 23 ноября.
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