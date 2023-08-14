Добыча нефти снизилась в Мангистау из-за перебоев с электроэнергией

Министерство энергетики РК сообщило о снижении добычи нефти в Казахстане из-за перебоев на энергоисточниках в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Это, в свою очередь, отразится на прогнозе добычи нефти до конца текущего года, он может быть скорректирован, отметили в Минэнерго.

"Прогноз добычи нефти на 2023 год с учётом факта за семь месяцев и планов составляет 99,4% от плана 90,5 миллиона тонн. Также следует учесть планы по реализации намерений Казахстана по соблюдению обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+", — сообщили в ведомстве.

Сообщалось, что в Мангистауской области вводят временные отключения населённых пунктов от электроснабжения "веерным" способом. Отключения будут цикличными продолжительностью от 3 до 5 часов до момента устранения аварии на энергоблоках "МАЭК".

На электросетях Мангистау произошла масштабная авария, затронувшая несколько областей Казахстана. 11 августа в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 "МАЭК", что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В этот же день 16:30 произошла новая авария – отключился блок 3 на ТЭС "МАЭК" со снижением нагрузки на 147 МВт.