Добыча нефти снизилась в Казахстане

Министр подчеркнул истощение зрелых нефтяных месторождений, передает BaigeNews.kz.

По его словам, большинство других месторождений, обеспечивающих до 30 процентов объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти.

"Отмечается значительное снижение добычи нефти в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях. При этом, хотелось бы отметить, что две последние области основную часть нефти поставляют на внутренний рынок. Вместе с тем, к 2040 году тенденция снижения добычи нефти на месторождениях без учета крупных сохранится", - сказал министр.

Он отметил, что для решения вопроса разработаны меры поддержки зрелых месторождений, в т.ч. налогового характера, с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи. Это позволит дополнительно добыть порядка 40 млн тонн до 2045 года.