Добровольные заверения и обязательства Казахстана в области прав человека представлены в ООН

Председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова приняла участие в мероприятии, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, и представила в Женеве добровольные заверения и обязательства Республики Казахстан в области прав человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Конституционный суд РК.

Казахстанская делегация принимает участие в заседаниях ООН, а также отдельных мероприятиях и двусторонних встречах на полях форума.

В рамках первого дня Председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова представила в ООН национальные обязательства Казахстана, основанные на реформах президента Казахстана в области прав человека 2022 года.

В частности она заявила, что Казахстан акцентировал внимание на вопросах расширения механизмов защиты прав детей путём ратифицирования Факультативного протокола к Конвенции о правах ребёнка, касающийся процедуры сообщений; последовательной реализации концепции "Слышащего государства", в частности в отношении женщин, детей и других уязвимых групп; инвестирования в продвижение цифровизации для более эффективной реализации прав человека, повышения проактивной роли гражданского общества, а также интеграции показателей защиты прав человека Управления верховного комиссара ООН по правам человека в национальные планы.

Также Азимова отметила, что Казахстан продолжит вносить вклад в построение инклюзивного, безопасного, справедливого глобального общества, где каждый имеет равные права, возможности и защиту.

Кроме того, глава казахстанской делегации выступила на специальном мероприятии правозащитных неправительственных организаций РК "Обязательства Казахстана по Всеобщей декларации прав человека: имплементация и реальность", проходящем на полях форума.

Азимова отметила проделанную государством работу по имплементации международных обязательств в области защиты прав человека, в сердце которой всегда остаётся приверженность Всеобщей декларации прав человека.

Также председатель Конституционного суда РК проинформировала международных экспертов о ходе реализации трёх пакетов мер, предложенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также о Плане действий в области прав человека, принятом Указом Президента 8 декабря 2023 года в преддверии Международного дня прав человека.

Помимо этого Эльвира Азимова встретилась с главой делегации Евросоюза, специальным представителем по правам человека Имоном Гилмором и исполняющей обязанности главы отдела договорных органов Управления верховного комиссара по правам человека Кейт Фокс.