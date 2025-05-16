Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана подготовило проект новых поправок к правилам пенсионного обеспечения по добровольным взносам, передаёт BaigeNews.kz. Документ предусматривает важное нововведение: автоматическую (беззаявительную) выплату пенсионных накоплений из ЕНПФ для граждан, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за деньгами.

Изменения касаются типовой формы договора пенсионного обеспечения за счёт добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Цель - сделать процесс получения выплат проще и прозрачнее, а также избежать ситуаций, когда накопленные средства остаются невостребованными.

Новый порядок обеспечит равный доступ ко всем видам пенсионных выплат и усилит защиту интересов вкладчиков. Разработка проекта ведётся в рамках реализации закона о развитии финансового рынка и упрощении законодательных процедур.

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