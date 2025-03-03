Водитель такси в Астане по имени Айгерим запустила необычный челлендж в священный месяц Рамазан. Она решила сделать небольшое, но важное доброе дело для своих пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка подготовила для них воду и финики, чтобы те могли прервать пост прямо в дороге, если не успеют вернуться домой к ифтару.

"Я решила помочь людям, которые могут не успеть к ужину, чтобы они могли прервать пост в пути. Я подготовила воду и финики, разложила их по пакетикам для удобства", — рассказала Айгерим.

Таксистка также призвала других водителей присоединиться к этой доброй инициативе.

"Каждое маленькое внимание может сделать чей-то день легче и радостнее. Пусть этот месяц принесет вам мир, благополучие и много света в сердце", — добавила она.

Идея Айгерим была встречена с одобрением пассажиров, а также получила поддержку среди других водителей. В акции добра и взаимопомощи она надеется, что её пример вдохновит других на подобные жесты в этот священный месяц.