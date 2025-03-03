Доброе такси: Астанчанка устроила необычный челлендж в Рамазан
Айгерим запустила акцию помощи для постящихся в Астане.
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Водитель такси в Астане по имени Айгерим запустила необычный челлендж в священный месяц Рамазан. Она решила сделать небольшое, но важное доброе дело для своих пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
Девушка подготовила для них воду и финики, чтобы те могли прервать пост прямо в дороге, если не успеют вернуться домой к ифтару.
"Я решила помочь людям, которые могут не успеть к ужину, чтобы они могли прервать пост в пути. Я подготовила воду и финики, разложила их по пакетикам для удобства", — рассказала Айгерим.
Таксистка также призвала других водителей присоединиться к этой доброй инициативе.
"Каждое маленькое внимание может сделать чей-то день легче и радостнее. Пусть этот месяц принесет вам мир, благополучие и много света в сердце", — добавила она.
Идея Айгерим была встречена с одобрением пассажиров, а также получила поддержку среди других водителей. В акции добра и взаимопомощи она надеется, что её пример вдохновит других на подобные жесты в этот священный месяц.
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