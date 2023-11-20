До заветной мечты один шаг - Ермек Маржикпаев обратился к футболистам сборной Казахстана

Накануне решающего матча сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024 против команды Словении министр туризма и спорта РК обратился к игрокам со словами поддержки, передаёт BaigeNews.kz.

"Предстоит непростой матч на выезде. Последние успешные выступления нашей команды подарили много радости всем болельщикам, вернули веру в отечественный футбол. Многие жители нашей страны впервые заинтересовались футболом – это уже большой успех в популяризации спорта. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Не зависимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все сто процентов, что вы будете биться на каждом сантиметре поля. Хоть матч и состоится в Словении, далеко от дома. Вся страна сегодня не будет спать, будет поддерживать и болеть за вас перед экранами телевизоров. Удачи, ребята! У вас всё получится!" - сказал Ермек Маржикпаев.

Матч Словения – Казахстан пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне. BaigeNews.kz писал о том, во сколько начнётся прямая трансляция, и где её можно будет увидеть.

Перед последним туром в группе Н у сборной Словении – 19 очков, у сборной Казахстана – 18 очков. Чтобы выйти на Евро-2024, казахстанским футболистам необходимо только обыгрывать словенцев, в то время как их устроит и ничья.