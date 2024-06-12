До выпуска фильмов в прокат их будет смотреть специальная комиссия

Проект соответствующих изменений в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм разработало Министерство культуры, передаёт BaigeNews.

"По письменному запросу уполномоченного органа в сфере кинематографии услугополучатель организовывает просмотр фильмов перед выдачей им прокатного удостоверения. Просмотр фильмов, выходящий в кинотеатральный прокат, осуществляется комиссией, созданной при уполномоченном органе в сфере кинематографии, состоящей из представителей уполномоченного органа, Администрации Президента РК", - говорится в документе.

Разработчики поясняют, что это делается в целях введения детального контроля на фильмы, выходящие в кинотеатральный прокат, а также принятия коллегиального решения по выдаче прокатного удостоверения.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 26 июня.