До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене

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Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Увеличилось число погибших при взрыве газа в жилом доме Жанаозена. Подробности сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасателями из-под завалов живыми извлечены ещё три человека - мужчина, женщина и ребёнок. На текущий момент живыми извлечены четыре человека и трое погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Госпитализировано восемь человек, включая спасённых и обратившихся за медицинской помощью.

В оперативных работах по разбору завалов задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчёт, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтёры.

Напомним, газ взорвался в жилом доме под утро 17 апреля. Здание разрушено.

Изначально сообщалось об одном погибшем.

Пострадавшим пообещали новые квартиры.