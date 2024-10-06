До старта референдума десять минут: Что происходит на участках

Участки референдума в Астане готовы к началу голосования, передает BaigeNews.kz.

Голосование стартует в семь утра по времени столицы. До его начала в присутствии наблюдателей прошла процедура опломбирования урны. Подробнее об этом рассказал председатель участка референдума №61 в Астане Амангельды Мырзабаев.

"Мы открыли наш участок в шесть утра. Процедура опломбирования урны для голосования состоялась за полчаса до официального старта референдума. Она прошла как и положено при участии наблюдателей. Секретарь и заместитель председателя участка зафиксировали процесс, чтобы соблюсти все правила. К нашему участку прикреплено 2903 человека. Мы готовы принять первых голосующих", — рассказал Амангельды Мырзабаев.

Напомним, по всей стране в день референдума будут работать 10323 участка для голосования, в том числе 74, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах.

Ранее журналисты редакции показали подготовку участков референдума к голосованию в Астане.