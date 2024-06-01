До семи лет тюрьмы может грозить казахстанцам за вывоз адыраспана на территорию России

В Генеральной прокуратуре РК предостерегли казахстанцев от провоза гармалы, известной как адыраспан, через российскую границу, поскольку на территории РФ это растение считается наркотическим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности, Генеральная прокуратура предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через Государственную границу Российской Федерации.