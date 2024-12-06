Полицейские в Северо-Казахстанской области изъяли крупную партию вейпов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт оборота запрещённой продукции выявили сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО. Они установили 19-летнего петропавловца, его подозревают в торговле вейпами, оборот которых запрещен с июня этого года. В результате изъято 545 вейпов, 334 флакона жидкости для них, 165 никотиносодержащих жевательных резинок на общую сумму свыше 6 млн тенге. Молодой человек нигде не учится и не работает.

"Начато досудебное расследование по факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Санкция статьи 301-1 Уголовного кодекса РК подразумевает наказание от штрафа в размере до 200 МРП до 5 лет лишения свободы", — сообщает заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Ранее партию вейпов на 1 млн тенге изъяла полиция в Кокшетау.