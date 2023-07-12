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  • До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау
716.kz Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25
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Фото: 716.kz

До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау

Такой информацией с журналистам поделился министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что две ТЭЦ в Казахстане изношены на 100%, передаёт Baigenews.kz.

Новые станции построят в Семее и Кокшетау. Их возведение займет от 3 до 5 лет.

Министр добавил, что после ввода в эксплуатацию ТЭЦ в Семее и Кокшетау понижение тарифов не произойдет. 

Напомним, что на заседании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов назвал размер повышения тарифов — от десяти до 30 процентов. 

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Сегодня, 14:25
223
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