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Сегодня, 14:25
223
223Фото: 716.kz
До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау
Такой информацией с журналистам поделился министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что две ТЭЦ в Казахстане изношены на 100%, передаёт Baigenews.kz.
Новые станции построят в Семее и Кокшетау. Их возведение займет от 3 до 5 лет.
Министр добавил, что после ввода в эксплуатацию ТЭЦ в Семее и Кокшетау понижение тарифов не произойдет.
Напомним, что на заседании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов назвал размер повышения тарифов — от десяти до 30 процентов.
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