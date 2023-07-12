До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау

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Такой информацией с журналистам поделился министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что две ТЭЦ в Казахстане изношены на 100%, передаёт Baigenews.kz.



Новые станции построят в Семее и Кокшетау. Их возведение займет от 3 до 5 лет.



Министр добавил, что после ввода в эксплуатацию ТЭЦ в Семее и Кокшетау понижение тарифов не произойдет.

Напомним, что на заседании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов назвал размер повышения тарифов — от десяти до 30 процентов.