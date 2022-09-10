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"До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи?
Каждый год во всём мире, на протяжении уже 22 лет отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Дата каждый раз выпадает на разные числа, ведь ее отмечают во вторую субботу сентября. В этом году эта дата — 10 сентября, передаёт BaigeNews.kz.
Скорая медицинская помощь на то она и скорая, что оказывать ее нужно в считанные минуты, если даже не секунды. И уметь оказать ее правильно должны не только медики, сотрудники полиции и спасатели, но и рядовые граждане.
С ситуациями, когда первую медпомощь приходится оказывать ежедневно, чаще всего сталкиваются, пожалуй, только врачи скорой помощи. О своей работе корреспонденту BaigeNews.kz поведала врач станции скорой медицинской помощи Айжан Жайлибаева.
— Расскажите о самых сложных вызовах?
— У нас в практике было падение с пятого этажа, человек мыл окна и случайно выпал. Повезло, что он зацепился за карниз одеждой. На этот вызов мы приехали раньше, чем спасатели. Их тоже вызвали. И мы вместе с полицейскими лезли на дерево, чтобы достать пациента. И до приезда спасателей успели перевязать рану, остановив кровотечение на руке.
Такие случаи бывают, но мы стараемся работать не в ущерб себе, чтобы не было рисков для здоровья.
Аварии часто случаются на трассах. Однажды мы поехали на вызов, где было массовое ДТП. Там столкнулись КамАЗ и другой грузовик, было много пострадавших. Но слава Богу, с летальным исходом у нас пациентов не было, всех благополучно доставили.
В случае, когда происходят такие массовые аварии, нам нужно на месте проводить сортировку, это должна сделать первая прибывшая бригада. Пока вторая бригада едет, самым тяжелым пациентам уже начинают оказывать помощь. Теми, кому чуть легче, займётся вторая бригада.
— Какое внимание уделяется скорой медицинской помощи?
— Сейчас для нашей службы закупают машины, оборудование, регулярно проводят тренинги, семинары. Недавно наших инструкторов обучали методике Американской ассоциации сердца, после чего медики получили сертификаты международного класса.
Эти инструкторы теперь готовят наших сотрудников, на регулярной основе у нас проходят тренинги.
— Расскажите как обучают медиков? Что самое главное в оказании первой медпомощи?
— Главный акцент делается на реанимацию. А еще обучают, как правильно транспортировать больного. Потому что многое зависит от того, как мы перевезем пациента. Акцент здесь не на быструю транспортировку, а на правильную, чтобы при передвижении не пострадали позвоночник и спинной мозг. И если мы быстро схватим пострадавшего, то у пациента может быть смещение позвонков, еще какие-то осложнения.
Для этого у нас есть своя техника. Сначала нужно проверить целостность шейного отдела позвонка. Посмотреть, есть ли массивное кровотечение, надеть на пациента воротник, положить на твердый щит. Надо зафиксировать человека, чтобы части его тела не болтались.
Нужно помнить, что каждое движение может привести к необратимым последствиям.
Мы должны проверить все жизненные параметры, измерить давление. Состояние пациента мы стараемся стабилизировать. Для этого есть все необходимое: все растворы имеются, жгуты, специальные шины, твердый щит.
Также недавно у нас появилась большая четырехместная машина скорой помощи. Ее мы используем в случае массовых ДТП. Если раньше можно было взять одного лежачего и двух-трех сидячих пациентов, то сейчас у нас есть возможность транспортировать сразу четырех лежачих пациентов.
— Расскажите о времени приезда скорой медицинской помощи? Для разных категорий пациентов, ведь и время разное?
— У нас есть четыре категории срочности. К первой относятся пациенты с неотложным состоянием, с угрозой жизни. Например, повешение, остановка сердца и так далее.
Вторая категория — пациенты, у которых есть непосредственная угроза здоровью. Если в первом случае была именно угроза для жизни, то при второй категории угроза здоровью. Сюда относятся острые заболевания, но больной при этом должен быть в сознани. Например, человек упал с высоты, но не сильно повредился, сломал ногу или руку, но без кровотечения.
Третья категория — пациенты с обострением хронического заболевания, которым нужна в данный момент медицинская помощь. Это может быть гипертония, сахарный диабет и другие заболевания.
Четвертая категория срочности — это легкий вызов, хотя у нас в скорой в принципе нет легких вызовов. Речь о случаях, когда нет угрозы жизни: какие-то травмы, укусы животных, насекомых, без массивного кровотечения, без выраженного болевого синдрома, например, укус клеща. Такие у нас пациенты обслуживаются неотложной помощью при поликлиниках.
— А в течение какого времени должны приехать кареты скорой медицинской помощи?
— По первой категории медики должны успеть приехать за 10 минут с момента звонка, по второй категории — за 15 минут, по третьей — за полчаса, на вызовы четвертой категории можно ехать до 60 минут.
Но в часы пик, когда все едут домой или на работу, вызовов очень много. Тогда у нас идет сортировка, так медики, обслуживающие вызовы третьей категории, могут поехать на вторую категорию для того, чтобы обслужить больных, которым нужна срочная медицинская помощь.
В этом случае, бригада снимается, а остальные вызовы идут на ожидание. Из-за этого у нас бывают задержки. Но по первой и второй категориям их никогда не бывает.
— Насколько сложно психологически быть медиком скорой помощи?
— Да, конечно, это нелегкий путь. Но я считаю, что все, кто выбрал работу в экстренных службах: полиции, скорой, пожарной части — все они рискуют своими жизнями. Мы 24/7 находимся в дороге, но у нас уже наверное такой адреналин вырабатывается, что нужно быстро оказать медицинскую помощь. От того, насколько мы квалифицированно оказываем ее, на 70% зависит излечение пациента и дальнейшая его реабилитация.
Конечно, это опасно. Бывает, что на место возгорания нас вызывают, иногда мы сами в огонь заходим. Или если поезд сбил пациента, мы можем прямо на рельсах оказывать ему медицинскую помощь, не дожидаясь спасателей, которые вызволят его из под состава. Или в поезде, когда человеку стало плохо.
Вызывают нас даже в аэропорт, когда при приземлении или взлете у человека может произойти резкий скачок давления или какие-то приступы.
Часто сейчас случается, что мы не успеваем довезти роженицу до больницы из-за отдалённости района или пробок. В таких случаях, если женщина не первый раз рожает, или у нее короткие схватки, принимаем роды прямо в машине. У нас ведь нет такой узкой специализации. Когда надо, то ты и акушер-гинеколог и травматолог.
Мы обслуживаем и психиатрических больных. В этом случае ищешь подход к пациенту. Надо уметь быть психологом. Если к агрессивному пациенту с агрессией подойдешь, он может на тебя накинуться. Мы стараемся с лаской подходить.
Есть такой "синдром белого халата". Очень часто нас вызывают бабушки, одинокие люди, у которых никого нет. Поднимется например у нее давление, а мы по приезду заходим, здороваемся, общаемся, спрашиваем, ваши дела, как день провели.
И вот даже за счет интонации у них уже автоматически давление снижается. Например, у больного было 180 давление, после беседы без применения лекарств уже 130.
— А с кем тяжелее работать: с детьми или со взрослыми?
— Вы знаете, с самими маленькими пациентами работать не сложно. Сложно работать с их родителями. Когда ребенок болеет, родители эмоционально сразу меняются, появляются паника, испуг. Нужно найти подход к маме и папе, все расспросить, все узнать, чтобы они не паниковали.
С маленькими детьми тоже в начале надо найти контакт. При виде нас они могут начать плакать, первое время не дают себя смотреть. Но в это время мы сами в ребенка превращаемся и начинаем играть, смешить, рассказываем всякие стишки. Ребёнок забывает о своей болезни и дает осмотреть себя.
— А сколько раз в день приходится бригаде выезжать на вызовы?
— Одна бригада, может выезжать до 25-26 раз в сутки. Это очень много, конечно, идет сверхнагрузка. Но, несмотря на это, мы стараемся приехать максимально быстро . Детей до года обязательно везем в стационар. Любой процесс у маленького ребенка проходит очень быстро. На момент осмотра у него может быть ОРВИ, небольшая температура. Но уже через несколько часов процесс может опускаться ниже и может дойти до бронхита. И мы стараемся ребёнка довезти до стационара для дополнительного обследования.
Иногда бывают вызовы по мелочам. Некоторые пациенты перестраховываются. Я рекомендую молодым людям, не имеющим хронических заболеваний, не состоящих на учете, при небольшой головной боли, невысокой температуре, при любых состояниях, где нет угрозы жизни, вызывать участкового врача, а не скорую помощь.
Бывает, что вызывают нас когда температура 37, ударился человек ногой и у него небольшая боль. В таком случае те, кому действительно требуется скорая медицинская помощь, могут ее не вовремя получить. Иногда нам даже угрожают, мол приезжайте быстрее.
— А если у человека что-то серьёзное, например, инфекционное, заразное заболевание, и он вызывает скорую помощь, насколько опасно ехать к таким пациентам?
— В первую очередь, при звонке мы спрашиваем не было ли укуса собаки, клеща? Контактировал ли он с больными вирусами или другими заболеваниями? Если пациент говорит, что да, у него там был укус, а сейчас кровотечение, то бригаду отправляют в специальной защитной форме: противочумный костюм, маска, перчатки.
А бывает что люди скрывают, и уже на месте это выясняется, тогда там же приходится переодеваться, хотя это риск. Если диагноз подтверждается, то контактные обязательно изолируются.
У нас есть врач эпидемиолог, который эти моменты контролирует. Каждый день проверяет самочувствие медиков. Они находятся на домашнем карантине весь инкубационный период до тех пор, пока не выяснится что они не заразились. Недавно пандемия прошла, у нас были случаи что от пациентов медики заразились, болели, но сейчас полегче.
Пациентам, которым требуется скорая медицинская помощь, после оказания первой помощи на месте, отвозят в больницу, где их принимают врачи. Хирург Нуржан Естемисов работает в первой шымкентской клинической больнице.
— Расскажите, что делают врачи, когда поступает пациент?
— У нас есть система ТРИАЖ. По ней мы сортируем пациентов для определения очередности оказания медицинской помощи. Во-первых, определяется артериальное давление, уровень сознания и характер заболевания или травмы, пульс, температура. Если давление высокое или низкое, тогда помощь оказывается в первую очередь. И то же самое, если есть какое то хроническое заболевание, или ножевые ранения, повреждение сосудов, переломы костей конечностей, то таким пациентам отдается приоритет при оказании помощи. А если давление стабильное, заболевание носит хронический характер, человек в сознании, температуры нет, давления в норме, пульс в норме, тогда этим больным оказание помощи можно отсрочить, пока помощь оказывается тем больным, которым она необходима.
— А когда поступает несколько тяжёлых пациентов одновременно? Что вы делаете в этом случае?
— Таких случаев очень много. Когда был строительный бум, я еще работал в столице, у нас возводилось много зданий, и были постоянные сильные ветра. Бывало, что с десятого этажа люди падали, и по два-три, а то и пять человек. И надо было успеть оказать всем экстренную помощь. У кого-то в таких случаях множественные переломы костей, повреждение внутренних органов, разрыв печени, кишечника, травмы головного мозга, переломы черепа. Еще один такой тяжелый контингент это дорожные травмы. Часто бывает, что на перекрестке автомобили сталкиваются, но больше на трассах, когда высокий скоростной режим. Особенно часто бывает такое во время дождя, снега. Кроме того, сейчас редко кто едет на машине один, в основном семьями ездят или на такси по несколько человек. Вот такие массовые поступления часто случаются. И тяжело бывает определить кого нужно быстрее обследовать.
— А что делать нам, рядовым гражданам, которые вдруг оказались в такой ситуации, когда рядом человек, например, после падения с высоты или после серьезного ДТП?
— При любой травме желательно вызвать сразу же вызвать бригаду скорой помощи по номеру 103. Потом пострадавшего надо уложить на гладкую ровную поверхность.
Главное не трогать конечности, они могут быть сломаны, и лишние движения только повредят, также нужно накрыть человека чем ни будь тёплым, чтобы он не получил переохлаждение. Надо проверить уровень сознания, проверить ротовую полость на предмет инородных тел, сломанных зубов, зубных протезов. Потому что это все может закрыть верхние дыхательные пути.
И, возможно, до приезда помощи в скорой помощи человек может задохнуться вот этими народными телами. Если есть кровоточащая рана, открытая, ее нужно накрыть материей, рубашкой или футболкой. Ни в коем случае не пытайтесь вправить кости, переломы или вывихи. Никакого самолечения, лучше создать вот эти условия.
— Как хирургам удается принимать решения быстро?
— С тяжёлым трудом. Потому что нужно выбрать единственно правильную тактику лечения. Это все приходит с опытом и на основании обследования и осмотра пациента, а также интуиции, она тоже приходит с опытом. Кроме того, сейчас у всех мобильный телефон и интернет можно в любой момент связаться даже даже по видеосвязи со старшими коллегами, с коллегами из других городов, посоветоваться, определить тактику оказания помощи.
— Бывает ли такое, что при поступлении тяжелых пациентов вас вызывают с обеда например, или с семейного вечера?
— Раньше часто бывало. Сейчас уже нет, у нас в городе хорошая команда врачей. За 3,5 года работы в Шымкенте у меня таких случаев было всего два. Это когда в 2019 году были взрывы в Арыси и январские события в этом году. Пришлось всех вызывать ночью, несмотря на кордоны, кто смог приехать, приехали. Сейчас мы такое практикуем только когда массовое поступление.
Знать, как оказать первую медицинскую помощь должен каждый, ведь никогда не угадаешь, где можешь оказаться в тот или иной момент, рядом с человеком, которого настиг инсульт, на месте ДТП или падения с серьёзной высоты. Ваши первые действия до приезда медицинской помощи могут спасти человеку жизнь.
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