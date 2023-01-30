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  • До плюс 12 градусов потеплеет в некоторых регионах Казахстана
pixabay.com Сегодня, 16:30
121
Сегодня, 16:30
121
Фото: pixabay.com

До плюс 12 градусов потеплеет в некоторых регионах Казахстана

В южные регионы Казахстана спешит весна. Потепление до плюс 12 градусов обещают синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон, с которым пройдут осадки. 2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 градусов тепла", - сказано в прогнозе.

Северная часть республики будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, в связи с чем сохранится морозная погода преимущественно без осадков.

 

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:30
121
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