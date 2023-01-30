До плюс 12 градусов потеплеет в некоторых регионах Казахстана

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В южные регионы Казахстана спешит весна. Потепление до плюс 12 градусов обещают синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон, с которым пройдут осадки. 2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 градусов тепла", - сказано в прогнозе.

Северная часть республики будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, в связи с чем сохранится морозная погода преимущественно без осадков.