До начала Всемирных игр кочевников осталось 50 дней



В ожидании масштабного и зрелищного события, до начала Всемирных игр кочевников осталось всего 50 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Игр.

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. На сегодняшний день подтвердили свое участие 89 стран. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виду спорта.

Подготовка к играм выходит на финишную прямую. Организаторы активно готовятся к проведению игр, завершая последние подготовления и обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников и гостей. Ведется работа по организации волонтерского движения, логистики и инфраструктуры.

В настоящее время доступны билеты на такие соревнования, как қазақ күресі, Алыш қырғыз күресі, Корэш татар күресі, традиционная стрельба из лука, Асык,перетягивание каната, Ордо, Мас-Рестлинг, Кураш, Ашыртмалы Аба Гюреши. Билеты на церемонию открытия, "Кокпар", "Кок Бору", "Байге", "Жамбы Ату", "Тенге Илу", "Аударыспак", "Құсбегілік", "Powerful Nomad" поступят в продажу в начале августа.

Особый интерес вызывают соревнования по традиционной стрельбе из лука и асық ату. На сегодняшний день уже продано 500 билетов на эти мероприятия, что свидетельствует о высоком интересе и популярности этих видов спорта среди зрителей.

Одним из ключевых событий игр станет культурная программа "Караван единства". Этот уникальный проект направлен на демонстрацию культурного богатства и разнообразия кочевых народов. В рамках культурной программы игр "Караван единства" отправился из Жамбылской области, посетив все регионы страны "Караван" отправится в столицу Казахстана.

Становятся известны и спортсмены из Казахстана, участвующие во Всемирных играх кочевников. Спортсмены национальной сборной активно готовятся к важному соревнованию года с целью защиты чести нашей страны.

Всемирные игры кочевников – это уникальная возможность окунуться в мир традиций и спорта, почувствовать атмосферу древних ритуалов и современных достижений. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому грандиозному празднику и стать частью истории.