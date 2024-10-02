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До минус 8 градусов похолодает в Казахстане

Сегодня, 21:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: baigenews.kz

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Cеверо-западный антициклон будет оказывать влияние на большую часть территории республики. С ним ожидается прохладная погода преимущественно без осадков.

"Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов возможны дожди с грозами. 3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман", - говорится в сообщении.

В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до минус 2-8 градусов.

 

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