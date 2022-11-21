До минус 28 градусов похолодает в Казахстане

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Синоптики Казгидромета рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

"Быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей части Казахстана: в северных, центральных и восточных регионах – в виде снега, 22-24 ноября на юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), 23 ноября на востоке – сильный снег", - говорится в прогнозе.

По республике ожидаются усиление ветра, гололёд, туман. На севере, востоке и в центре страны – метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза.