  • 1 Ноября, 22:08
  • BAIGENEWS

До конца зимы перекрыли два участка дорог в ВКО

Сегодня, 21:12
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pxhere.com Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: pxhere.com

Движение для грузовиков и пассажирского транспорта ограничили на двух участках трасс в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"С 19:00 1 ноября для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период введено ограничение на движение для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также для пассажирского автотранспорта на следующих участках дорог:

 1. "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи", участок км 46-66 (до окончания зимнего периода).

 2. "Усть-Каменогорск - Риддер - граница Российской Федерации", участок км 94-104 (в ночное время с 20:00 до 06:00 до окончания зимнего периода)", - говорится в сообщении.

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