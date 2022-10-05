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  • До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева
inbusiness.kz Сегодня, 16:40
204
Фото: inbusiness.kz

До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева

Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с общественностью дал поручение правительству до конца года восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану. До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. Также следует проработать  вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", - сказал президент.

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#Токаев #авиасообщение #Павлодар
Журналист
Сегодня, 16:40
204
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