До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева

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Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с общественностью дал поручение правительству до конца года восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.