До конца года внедрят абонентскую плату на платных участках дорог - МИИР

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До конца 2022 года в Казахстане будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Тарифы следующие: легковые автомобили - 1000 тенге /год; автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн – 2 МРП/мес, 20 МРП в год; автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн – 4 МРП/мес, 40 МРП в год; автобусы до свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 тонн – 6 МРП/мес, 60 МРП в год; грузовые авто до 15 тонн – 8 МРП/мес, 80 МРП в год; грузовые авто свыше 15 тонн – 10 МРП/мес, 100 МРП в год.

"Необходимо отметить, что абонемент можно оформить только в том случае, если ваше транспортное средство состоит на учёте в населённых пунктах и посёлках, прилегающих к платному участку. Порядок оформления абонементов в скором времени появится на сайте КазАвтоЖол. На 2023 год запланировано внедрение платы на 2,5 тысяч километров автодорог по мере приведения сети дорог в нормативное состояние", - отметил на брифинге в СЦК председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.

Сейчас по республике функционирует 11 платных участков автодорог протяжённостью 2,2 тысяч километров, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы. На сегодняшний день на всех платных участках действуют тарифы, утверждённые постановлением правительства в 2013 году.