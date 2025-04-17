В Астане до конца 2025 года планируют завершить благоустройство территории под сооружениями LRT - долгостроя, ставшего одной из самых обсуждаемых тем в столице, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек во время встречи с жителями района "Сарайшык".

По словам градоначальника, уже на этой неделе подрядная организация начнёт активные работы по прокладке дорог, инженерных сетей и озеленению участка вдоль трассы LRT - от проспекта Тәуелсіздік до вокзала Нурлы жол. Особое внимание уделят благоустройству и созданию полноценного автомобильного проезда.

"Мы планируем до конца года полностью завершить строительство дороги. Будет уложен асфальт, обеспечен сквозной проезд, начиная от Кабанбай батыра - с левого на правый берег, под сооружениями LRT", - отметил Касымбек.

Проект предусматривает не только транспортную составляющую, но и создание комфортной городской среды: вдоль дорог планируется озеленение, установка освещения и обустройство пешеходных зон. Благоустройство территорий под линией LRT должно не только оживить пустующее пространство, но и улучшить логистику между районами столицы.

Напомним, строительство LRT в Астане началось ещё в 2011 году и неоднократно приостанавливалось. Однако в 2024 году власти возобновили работы, пообещав завершить проект и запустить движение в ближайшие годы.

Ранее мы сообщали, что Олжас Бектенов проинспектировал строительство LRT.