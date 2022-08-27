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  • До конца августа перекроют часть проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане
bilety-pdd.com Сегодня, 09:59
85
Фото: bilety-pdd.com

До конца августа перекроют часть проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане

В связи с ремонтом дорожного полотна в Нур-Султане вечером 27 августа перекроют часть проспекта Кабанбай Батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 27 августа по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Динмухамед Конаева до улицы Сарайшык", — говорится в сообщении.

 Жителям и гостям столицы в управлении рекомендовали заранее планировать маршруты движения и принесли извинения за неудобства.

 

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#перекрытие улиц #Нур-Султан #ремонт дороги
Сегодня, 09:59
85
Журналист

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