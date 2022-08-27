До конца августа перекроют часть проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане

Фото: bilety-pdd.com

В связи с ремонтом дорожного полотна в Нур-Султане вечером 27 августа перекроют часть проспекта Кабанбай Батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 27 августа по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Динмухамед Конаева до улицы Сарайшык", — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы в управлении рекомендовали заранее планировать маршруты движения и принесли извинения за неудобства.