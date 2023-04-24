До конца 2025 года все сёла Казахстана получат доступ к водоснабжению - правительство

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Меры по реализации поручений Главы государства, данных на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля, рассмотрели в правительстве, передаёт BaigeNew.kz.

В ходе заседания отмечено, что в целях обеспечения роста ВВП на уровне 6% будут проработаны дополнительные источники роста в отраслях экономики страны.

Основной акцент будет сделан на активизацию развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг.

Для повышения сбалансированности макроэкономической политики будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда.

Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения не нефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.

В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного Комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Основной упор в стабилизации цен делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников.

Так, на сегодня проанализировано 1 389 цепочек, риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 из них.

При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника.

Будет проведена комплексная модернизация Экибастузского энергоузла, которая позволит ввести порядка 3 ГВт новой генерации.

В рамках модернизации в текущем году планируется:

завершить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 5,3 километра;

провести ремонтные работы по 5 водогрейным котлам;

довести до конца модернизацию 3-х энергетических котлов ТЭЦ, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

В целом для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей.

До 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 триллиона тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест.

Средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40 процентов.

Доступ к услугам водоснабжения сегодня имеют 4 900 сел. До конца 2025 года будут решены вопросы по оставшимся 1 395 селам. Это позволит довести страновой показатель обеспеченности водоснабжением до 100 процентов.

В настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения "Продкорпорации" в качестве поверенного агента в процесс реализации "оборотной схемы", что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.