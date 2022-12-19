До какого числа нужно уплатить налог на транспорт: до 31 декабря или до 1 апреля?

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Автомобилисты Казахстана со стажем помнят, что транспортный налог всегда уплачивался до конца года. Но в 2020 году дату, до наступления которой владельцам машин нужно рассчитаться с государством, передвинули на 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Колёса.

При исчислении суммы, подлежащей уплате, налоговый период по-прежнему ограничивается календарным годом: с 1 января по 31 декабря. Это связано с привязкой к МРП (минимальный расчётный показатель), который закладывается на один год. А вот крайний срок похода в кассу сдвинули до 1 апреля для удобства автовладельцев.

Когда платить без пени?

Налог за 2022 год можно уплатить как до наступления Нового года, так и до 1 апреля 2023 года. При расчёте с государством за 2022 год нужно будет внести деньги только за 12 месяцев 2022 года или же за время фактического владения авто, если приобрели его позже. К примеру, если купили машину в мае 2022 года, то только за семь месяцев.

Если уплатить налог за 2022 год после 1 апреля 2023 года, то на задолженность начисляются пени, дело неплательщика передаётся судисполнителям и начинаются разного рода ограничения.

Рассчитать сумму налога можно на сайте Kolesa.kz, а уплатить — в разделе "Предстоящие платежи" бесплатного мобильного приложения e-Salyq Azamat при условии, если номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН. Услугой можно воспользоваться на официальных порталах Комитета государственных доходов МФ РК, электронного правительства, а также в приложениях или кассах банков второго уровня, как Kaspi.kz к примеру.

Кто должен платить?

Плательщиком налога является лицо, на которое зарегистрирован автомобиль. Фактический пользователь, к примеру купив авто по доверенности или страховке, имеет право уплатить налог за автомобиль от имени хозяина, но ему понадобятся данные собственника: ИИН и Ф.И.О. При покупке автомобиля без переоформления лучше сохранить копию удостоверения личности бывшего владельца.

Аналогичная ситуация, если автомобилем управляет супруга или супруг владельца. В реквизитах при уплате они указывают данные правообладателя.

Почему приходит уведомление о налоге за проданный автомобиль?

Транспортный налог рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. Если машина при продаже не была вовремя снята с регистрации, налог всё равно будет начисляться на лицо по техпаспорту. Поэтому важно снять транспортное средство с учёта, иначе долги лягут на плечи продавца. Для снятия с учёта необходимо обратиться в спецЦОН или ЦОН. Но налоговую задолженность до даты снятия с регистрации, если она образовалась, придётся погасить. С долгами авто не снимают с учёта.

Нередко случаются ситуации, когда автовладельцы, думая, что уплачивают налог за последний год владения автомобилем, на самом деле погашают задолженность за предшествующие периоды. Таким образом, по факту уплачена бывает только налоговая задолженность за прошлые годы, а налог за текущий год зависает. И на

следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учёта, которую необходимо погасить.

А если автомобиль находится в розыске?

Для освобождения от уплаты налога на транспорт, находящийся в угоне, необходимо предоставить в налоговые органы сведения, подтверждающие факт и дату возбуждения уголовного дела. Исчисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне авто и его возврате.

Платить ли налог за авто, находящееся на ремонте?

Да. Неисправный транспорт всё равно состоит на учёте в органах дорожной полиции, поэтому налог на него уплатить необходимо. Чтобы налог не начислялся, автомобиль придётся снять с регистрации.

Почему начисляются большие суммы налога за десятилетний автомобиль?

Для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3 000 куб. см, произведённых в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезённых в нашу страну после этой даты, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с пунктом 2 статьи 492 НК РК. Датой ввоза легковых автомобилей на территорию Казахстана считается дата их первичной государственной регистрации.

Например, в страну в 2020 году был ввезён Lexus 570 2011 года выпуска, налог на него начислили 500 000 тенге, потому что дата первичной регистрации автомобиля в РК — 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года.