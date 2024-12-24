В третьем квартале этого года в Казахстане показатель, который отражает эффективность работы предприятий, опустился до 13,3% с 27,7% во II кв., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DataHub.

"Нынешний уровень – самый низкий с III кв. 2020-го. Правда, тогда фиксировалась даже не низкая рентабельность, а убыточность (-8,3%), следует из данных БНС АСПиР РК. Саму рентабельность рассчитывают как отношение доналоговой прибыли к сумме себестоимости и непроизводственных расходов. Грубо говоря, показатель будет расти при более значительной прибыли и более низких затратах, а в обратной ситуации – падать, в т.ч. до отрицательных значений, если у нас убытки", - говорится в сообщении.

На этот раз об убытках речи не идет, но прибыль до налогообложения скромная: 176,6 млрд тг, что без поправки на инфляцию где-то на 60% ниже и кв/кв, и г/г.

"При этом квартальное падение вызвано снижением доходов (-27%, до 1,5 трлн тг), особенно доходов от финансирования, а годовое – ростом расходов (+20%, до 1,3 трлн тг) при номинально сходных доходах", - пишет DataHub.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост.