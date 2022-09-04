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  • До четырёх возросло число жертв пожара в оружейном магазине Костаная
standard.kz Сегодня, 12:18
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Фото: standard.kz

До четырёх возросло число жертв пожара в оружейном магазине Костаная

Генеральная прокуратура РК сообщила о четырёх погибших при пожаре в магазине "Оружейная палата" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

"3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали семь работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы", − говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее  сообщалось о двух жертвах пожара – мужчинах 20 и предположительно 30 лет. Их тела обнаружили под завалами.

Напомним, пожар в "Оружейной палате" начался 3 сентября в 11:20. Позже огонь перекинулся на СТО "ЮГ", на здание магазина автозапчастей, столовой. Следом огонь охватил три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

"В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. В ходе тушения пожара в городскую больницу был госпитализирован директор магазина 1981 года рождения, у него 50 процентов ожогов тела, он в тяжёлом состоянии. Также под завалами обнаружены два трупа мужчин", − сообщили в пресс-службе ДЧС.

Локализовать пожар удалось в 14:29, полностью ликвидировать − в 18:42.

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Сегодня, 12:18
211
Журналист

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