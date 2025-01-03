Национальный оператор "КазАвтоЖол" сообщил о том, что число машин, пострадавших в массовом ДТП на трассе Астана - Петропавловск выросло до 95, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о более, чем 40 столкнувшихся в непогоду авто.

"Участок автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск закрыли для движения 7:20 утра в связи с ухудшением погодных условий. После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Щучинска организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники. Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

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Напомним, на месте массового ДТП работают спасатели, дорожники и полицейские. На дороге образовалась огромная пробка, трасса перекрыта. В МЧС обратились к водителям с просьбой развернуться с закрытой трассы и вернуться домой. Дорогу планируют открыть к 20:00 3 января. От "КазАвтоЖола" к этому часу работает 22 комбинированные дорожные машины и два трактора.