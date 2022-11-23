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  • До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:33
207
Сегодня, 09:33
207
Фото: pixabay.com

До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане на 23 ноября рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz

Соглдасно данным министерства, на 23 ноября лечение от КВИ продолжают получать 771 человек (–617+ и 154  КВИ-), из них в стационарах находится 120 пациентов, на амбулаторном уровне – 651 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего на 23 нояюря в стране подтверждены 1 395 949 случаев заржения КВИ. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:33
207
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