До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане на 23 ноября рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Соглдасно данным министерства, на 23 ноября лечение от КВИ продолжают получать 771 человек (–617+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится 120 пациентов, на амбулаторном уровне – 651 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего на 23 нояюря в стране подтверждены 1 395 949 случаев заржения КВИ.