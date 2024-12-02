До 900 млн долларов могут продать из Нацфонда в декабре

В Казахстане в ноябре на внутреннем валютном рынке отмечался повышенный спрос на иностранную валюту, но предложения были ограниченными, передаёт BaigeNews.kz.

"С 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1,047 млрд долларов", - проинформировали в пресс-службе регулятора.

Кроме того, сообщается, что, по предварительным прогнозным заявкам Правительства РК на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда на сумму от 800 до 900 млн долларов.

"В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - отметили в Нацбанке.

Тенге в ноябре ослаб на 5%. Максимальная стоимость продажи долларов в обменниках доходила до 524-525 тенге. В Нацбанке сообщили, что "в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки".

Напомним, ранее глава Национального банка РК заявил, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания.