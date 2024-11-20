До 82 млрд долларов вырос товарооборот Казахстана со странами СВМДА

Товарооборот Казахстана со странами СВМДА в прошлом году увеличился на 5% и составил порядка 82 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель Президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что бизнес Казахстана активно сотрудничает с бизнесом стран СВМДА. Стороны охватывают множество секторов экономики. Это агропромышленный комплекс, машиностроение, логистика, медицина, образование, IT, туризм и другие.

"На сегодня на территории Казахстана действует более 36 тысяч компаний с участием капитала стран СВМДА. За 2023 год объем инвестиций из стран СВМДА в Казахстан составил 1,6 миллиарда долларов", - добавил Раимбек Баталов.

Также Баталов рассказал, что Казахстан достиг больших успехов в сфере цифровизации.

"В этом году мы занимаем 10-е место по индексу онлайн-услуг (OSI), наряду с таким лидером мирового рейтинга, как Южная Корея (опередив Китай, Австрию, Германию). 24-е место из 193-х стран в глобальном рейтинге E-Government Development Index, а также первое место среди развивающихся стран, не имеющих доступа к морю", - резюмировал Раимбек Баталов.

Напомним, три года назад Казахстан принял на себя роль председателя Совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Ранее стало известно, что Казахстан и Сербия намерены увеличить товарооборот и открыть прямые авиарейсы.