Казахстан нацелен на развитие горнолыжного туризма по международным стандартам. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с президентом глобальной туристской компании PGI Management Жоаном Виладоматом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках модернизации Алматинского горного кластера — ключевого направления зимнего туризма страны. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры, повышению пропускной способности курортов и созданию дополнительных рабочих мест.

PGI Management — признанный мировой лидер в индустрии зимнего туризма, за плечами которого более 120 реализованных проектов по всему миру, включая такие известные курорты, как Давос, Куршевель, Ишгль и Уистлер-Блэккомб. Президент компании Жоан Виладомат поделился опытом трансформации экономик через туризм и отметил высокий потенциал казахстанских курортов.

"Сейчас в Алматинском горном кластере работают 16 подъемников и трассы общей протяжённостью 41 км, что позволяет принимать до 6 тысяч человек в день. Туристический поток — 2 млн человек в год, создано около 2 тысяч сезонных рабочих мест. Согласно оценкам, развитие инфраструктуры с увеличением протяженности трасс до 227 км и количества подъемников до 58 позволит увеличить пропускную способность до 34 тыс. человек в день и создать 10 тыс. постоянных рабочих мест. В результате кластер сможет принимать до 7,5 млн туристов ежегодно уже к 2029 году", — говорится в сообщении.

В числе приоритетов — инклюзия и развитие образовательных программ для детей, популяризация семейного зимнего отдыха, а также доступность курортов для людей с особыми потребностями.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение начать совместную работу по модернизации горнолыжной инфраструктуры Казахстана с учетом международных стандартов качества и устойчивости.