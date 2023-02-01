До 69 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Соглдасно данным министерства, на 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 551 человек (–1 404+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: