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  • До 69 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:43
343
Сегодня, 08:43
343
Фото: pixabay.com

До 69 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Соглдасно данным министерства, на 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 551 человек (–1 404+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:43
343
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