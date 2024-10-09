До 60 центнеров с гектара: акмолинские аграрии удивили показателями урожайности

Аграрии в Акмолинской области намолотили более 6 млн тонн зерна. Сообщается, что такой огромный объем до этого был только в 2011 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

"На сегодня убрано 4,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96,1% от общей площади посевов. Средняя урожайность в регионе составляет 14 центнеров с гектара, однако в некоторых хозяйствах на отдельных полях, благодаря применению современных агротехнологий, урожайность достигает 60 центнеров с гектара. Среди таких лидеров — ТОО "Максимовское" (Сандыктауский район), ТОО "Дихан Плюс" (Зерендинский район) и ТОО "Журавлевка-1" (Буландынский район). Многие крупные сельхозпроизводители региона уже завершили уборочную кампанию", ― говорится в сообщении ведомства.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кенеша Алимжанова, результат, достигнут благодаря плодотворному труду сельхозформирований, механизаторов, комбайнеров, а также государственной поддержке.

"Акмолинские аграрии достигли высоких показателей, они не только укрепили продовольственную безопасность страны, но и продемонстрировали эффективность современных агротехнологий. Акмолинская область продолжает оставаться ключевым регионом в производстве зерновых культур, играя важную роль в экономике и сельском хозяйстве республики", ― отметил Алимжанов.

Для проведения уборочных работ в регионе задействовано 8,9 тыс. единиц зерноуборочной техники, включая 4,8 тыс. современных высокопроизводительных комбайнов, а также 2,6 тыс. жаток и 4,8 тыс. грузовых автомобилей.



В ближайшие дни регион завершит уборочную кампанию, резюмировали в Минсельхозе.