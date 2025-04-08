До 525 тенге подорожал доллар в казахстанских обменниках
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
75Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 8 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 520-522 тенге, Астане – за 524 тенге, Шымкенте – 520-521 тенге.
В Каскелене, Талдыкоргане и Павлодаре "зеленый" стоит 521 тенге, Риддере – 520 тенге, Семее – 524 тенге, Уральске – 525 тенге.
Вчера утром цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 509 до 513 тенге.
К вечеру на бирже Kase он укрепился до 518,31 тенге.