На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 8 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 520-522 тенге, Астане – за 524 тенге, Шымкенте – 520-521 тенге.

В Каскелене, Талдыкоргане и Павлодаре "зеленый" стоит 521 тенге, Риддере – 520 тенге, Семее – 524 тенге, Уральске – 525 тенге.

Вчера утром цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 509 до 513 тенге.

К вечеру на бирже Kase он укрепился до 518,31 тенге.