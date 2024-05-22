До 50 килограммов в год: Как и где добывают золото старатели в Абайской области

В марте этого года постановлением акимата Абайской области определены семь дополнительных участков для старательства. В результате этого прироста в регионе доступны 35 золотоносных площадок. Несмотря на то, что с 2018 года вольные добытчики получили право заниматься своим промыслом легально, наличие лицензии только прибавило проблем. "Загребая" драгметаллы, ковшы экскаваторов и отвалы бульдозеров оставляют после себя разрушительные последствия для экологии региона. Русла рек меняются, пастбища сокращаются, памятники уничтожаются. Корреспондент BaigeNews.kz внимательно изучил проблему.

Ровно шесть лет назад, в июне 2018 года в Казахстане был принят новый Кодекс "О недрах и недропользовании", буквально заменивший одноимённый закон. В этом документе появилось долгожданное дополнение - был легализован такой вид недропользования, как старательство. Долгожданное для вольно-добытчиков, но непредсказуемое для землепользователей.

Согласно этим нововведениям, "лицо, получившее лицензию на старательство, имеет исключительное право пользоваться участком недр для проведения операций по старательской добыче драгоценных металлов и драгоценных камней на россыпных месторождениях и месторождениях техногенного характера, осуществляемой ручным способом или с применением средств механизации и иного оборудования малой мощности, включая вскрышные работы, работы по промывке песка и грунтов, а также иные связанные работы", говорится в кодексе.

У нового для Казахстана явления есть две стороны. Оборотная оказалась весьма губительной. Золотая лихорадка, легализованная властями, заметно отразилась на сельском хозяйстве региона. Как именно? Обо всём по порядку.

По крупицам

Один из первых официальных старателей из Семея - Руслан Султанов (имя и фамилия по просьбе собеседника изменены). Весной 2019 года он с единомышленниками создал артель по добыче золотого песка. Руслан всегда интересовался геологией и знает, чем и насколько богат восточный регион Казахстана. Тем более, что не нужно было ехать далеко. Золото лежит буквально под ногами.

Ещё будучи студентом, он обратил внимание, как поблёскивает дно реки в его родном районе. Поэтому не сомневался в богатых залежах драгоценного металла. Эксперименты с промывкой грунта при помощи лотка нередко оставляли на выходе приятный осадок в виде золотых крупиц. Поэтому когда власть дала добро, он решил воспользоваться возможностью и отправился в родные степи. Лицензиат имеет право добыть до 50 килограммов золота в год.

"Это была первая возможность легально заниматься добычей золота. Я объединился с друзьями в маленькую артель. Согласно кодексу, человек, который хочет заниматься добычей золота, должен заплатить пошлину и получить разрешение. Должен внести гарантийную оплату на рекультивацию земель после своей деятельности. Эта сумма зависит от объёма земли, которую ты взял. Были установлены минимальные и максимальные размеры земли, от 500 квадратных метров до 5 гектаров, которые ты можешь взять в обработку. Разрешалось проводить вскрышу. Ты обязан рекультивировать после себя землю, привести её в первоначальный вид", - говорит Руслан.

Наш собеседник провёл ликбез и рассказал, как добывают золото старатели.

До начала работ они проверяют содержание золота при помощи лотков. Чем больше "знаков", то есть крупиц, останется на тарелке, тем перспективнее участок. Таким способом, вращая чашку центробежными движениями, в самых удачных местах можно намыть до одного грамма за один день. Этот кропотливый способ – в буквальном смысле собирать по крупицам, - многие используют только для разведки. Но он самый экологичный и безопасный.

Фото жителей села Былкылдак Жарминского района.

Следующий способ с использованием "проходнушек" немного облегчает работу. На ручье создают запруду, подпирают бока досками, устанавливают этот аппарат и закидывают туда грунт при помощи лопат. На выходе коврик, ещё его называют "мох", улавливает частички золота, а грунт естественным способом вымывается.

Если артель хочет облегчить себе работу ещё больше и увеличить объём исследованного материала, то в ход идёт промприбор. Этот станок "проглатывает" огромное количество грунта со дна водоёма, которое поступает в жерло с помощью экскаваторов. Перекачанный намыв возвращается на дно, а "золотинки" остаются у старателя.

Следующий этап – уже промышленный.

Согласно правилам, старатель не имеет права применять спецтехнику в пределах водо-охранных зон. Это около 100 метров от берега водоёма - рек, озёр. Поэтому семейские парни вооружились специальными лотками и лопатами. Заказали промприбор, который работал от генератора.

"Надо сказать, что наш регион очень богат на золото, но нам не повезло. Мы получили в пользование отработанный участок. Ведь старателям выдают только те земли, которые уже отработаны недропользователями в промышленных масштабах. Поэтому содержание золота там маленькое. В итоге пришли к выводу, что будет слишком много усилий и маленькое содержание золота. Мы ждали лучших времён, когда можно будет искать золото на выбранных нами участках. Так делают в Европе. В этом случае можно было бы использовать маленькие промприборы, которые не наносят урона природе. Все рентабельные богатые участки уже находятся в чьих-то руках. Я считаю, что идея со старательством хорошая, но закон сырой и со временем нужно будет его дорабатывать", - выразил своё мнение Руслан.

На острие золотого ножа

Легальное старательство разрешено на отвалах и заскладированных отходах горного производства и металлургии. То есть на тех участках, которые промышленники отработали. Удельный вес золотых крупиц в таких местах очень мал, констатирует Руслан. "Добивать" отвалы за недропользователями - не выгодно.

Поэтому на земли Абайской области так часто заезжают нелегалы - чёрные старатели. Как только люди осознали ценность жёлтого металла, охота за золотой мечтой не прекращалась. Людей не оставляет мысль о возможности сказочно разбогатеть на солнечном металле. Золотая лихорадка - неизлечимый хронический недуг, шутят старатели.

Одержимые золотом работают без лицензии и с запрещённым инвентарём близ воды, меняя русла водоёмов. Так произошло в селе Мариновка Жарминского райоан. Сейчас этот шахтёрский посёлок называется Балкылдак. Аналогичная ситуация возникла и у жителей посёлка Октябрьский того же района. Сейчас там живёт несколько семей, которые занимаются животноводством. Именно они первыми пострадали от последствий.

Фото жителей села Былкылдак Жарминского района.

Местные жители много раз поднимали проблему на местном и областном уровне. На многочисленные собрания сельчан выезжал и председатель маслихата Абайской области Куаныш Сулейменов.

"На сегодняшний день проблема состоит в том, что идёт неконтролируемая или слабо контролируемая добыча золота. Например, на участке Еспе Чарского сельского округа есть земля близ села Октябрьское. Раньше здесь было работающее предприятие, оно всё в сопках и горах. Копатели проходят здесь с металлоискателями, определяют местонахождение золота, ведь на поверхности есть большие запасы. Заказывают погрузчики, производят вскрышу верхнего слоя. Варварский результат остаётся лежать на поверхности", - привёл пример Куаныш Сулейменов.

По его словам, такой незаконный промысел губителен не только изменением ландшафта. Проблема коснулась водных ресурсов.

"Из Калбинского хребта стекается много ручьёв, которые впадают в маленькую речушку, а затем попадают в реку Чар. Тем самым они пополняют Чарское водохранилище. И что делают копатели: они перекрывают эти русла, выкапывают погрузчиками грунт как попало. И вода, которая идёт по пути наименьшего сопротивления, постепенно начинает исчезать, ведь находит другое русло. А в некоторых случаях находит подводные пути. Это создаёт проблему для землепользователей, в том числе фермеров", - приводит пример Куаныш Сулейменов.

Фото жителей села Былкылдак Жарминского района.

Арыки и речушки с годами перестают доставлять живительную влагу некогда зелёным полям. Поймы водоёмов смещаются, пастбища беднеют и высыхают. Возможностей для водопоя становится меньше. Если раньше пастух пас стало в километре от села близ арыков, то сейчас ему приходится гнать коров, лошадей и овец уже за пять километров.

"Мы недооцениваем ценность воды. Когда пьём чистую воду, то не думаем, что сейчас почти два миллиарда человек не могут получить такое же благо. Мы уже забываем, что в прошлом году наша столица испытывала перебои с пресной водой. Но в скором времени это коснётся всех нас, если мы будем также грубо относиться к земле", - считает Сулейменов.

Проблема старательства заключается в том, что, руководствуясь только своим законом, недропользователи забывают про другие правила, считает спикер.

"Эту регламентацию должен делать местный исполнительный орган. Если бы эта работа была подконтрольной и правильной, с соблюдением норм экологии, тогда возможно она приносила бы хорошую пользу. Но когда условно с одного маленького участка добывают 500 килограммов золота, всего лишь заплатив налоги, но при этом уничтожают водные источники, это не правильно. Да, эта ежеминутная прибыль дала небольшое налоговое отчисление, но на перспективу она уничтожила огромный пласт развития животноводства, воды, сельского хозяйства. Так мы уже сейчас вредим будущим поколениям", - продолжает размышления Куаныш Сулейменов.

Проехались по истории

Если жители сёл страдают от набегов чёрных старателей, то землепользователь Куаныш Сулейменов столкнулся с последствиями "золотой лихорадки" в промышленных масштабах. Он уроженец Жарминского района, одного из самых золотоносных в Абайской области. На родине он владеет животноводческим предприятием, которое занимается селекцией и разведением казахской белоголовой. На территории его пастбищных земель расположены сотни захоронений от сакского периода до эпохи сарматов. Его мечта - музеифицировать самые занимательные захоронения и устроить особенный парк.

Главной проблемой в былые годы были чёрные копатели, которые расхищали курганы в поиске древних золотых украшений. А в последние годы на территорию Шалабайского сельского округа зашли на разведку две компании. Интересы недропользователей и землепользователя схлестнулись.

В 2017 году по инициативе Сулейменова в Шалабайском сельском округе провели первую археологическую разведку, которая выявила на территории, прилегающей к горе Костобе, 115 курганов, которые вошли в реестр Восточно-Казахстанского управление культуры.

"Разведку провёл ныне покойный Абдеш Тулебаев. Буквально через полгода после этого к нам приходит недропользователь и говорит, что ему необходимо провести разведку на участке Северное, Центральное и Южное Костобе. И тут сталкиваются интересы. Животноводам нужны пастбища, недропользователям - золото, а курганам - охранная зона, около 150 м от каждого. Но так как территория была не изучена досконально, и наступила зима, то, естественно, мы, как землепользователи, и как ответственные граждане, выступили против. В результате у нас было 9 судов, в том числе два - в Верховном суде. Все процессы мы как землепользователи выиграли", - вспоминает Куаныш Сулейменов.

Фото Альбина Халел.

После трёхлетней борьбы интересов в 2021 году стороны сели за стол переговоров и договорились о том, что золотодобытчики выделят определённую сумму на археологическое исследование запрашиваемого ими участка. И только после исследования возможна работа по добыче. Выгодная сделка помогла профинансировать работу исследователей. В результате Куаныш Сулейменов разрешил недропользователям вести разведку на Северном и Южном Костобе, чем третий год компании и занимаются.

Однако контроль за их работой продолжается и по сей день.

"Ограничений для добычи у предприятия мы здесь не увидели. После выплаты компенсации, оградив все курганы, они приступили к работе и кроме добычи ничего не делают. Изначально они планировали проводить здесь кучное выщелачивание, расщепление породы, но всё это мы запретили, поскольку здесь проходит русло реки. Сейчас они увозят породу за 18 км, где у них оборудован завод по кучному выщелачиванию, и где они получают золото", - говорит Куаныш Сулейменов.

За время сотрудничества копания полностью провела археологические исследования. Здесь были обнаружены пять разворованных курганов. Четыре кургана, датированные примерно 8 веком нашей эры, перезахоронили. Благодаря, в том числе, финансовой поддержке соседей-промышленников, в 2022 году предварительно обнаружено 700 курганов.

"Почему мы пошли на эти условия: во-первых, средства были полезны для развития предприятия. Это была хорошая поддержка на момент кризиса тех лет. Деньги, выделенные на разведку, помогли нам доисследовать эту огромную территорию. А чтобы провести археологическую экспертизу, нужно нанимать археологов и оплачивать эту работу", - рассказал о плюсах работы в связке с недропользователями наш собеседник.

Но плюсы могут обернуться минусами в случае отсутствия надлежащего контроля со стороны землепользователей и местных исполнительных органов.

В этом году одна из компаний закончит разведку на наличие золота в недрах близ Южного и Северного Костобе. Её запас исчисляется примерно в 15 тонн. Вторая компания, которая работает по соседству, насчитала около трёхсот тонн впрок.

Золотой запас

Земные глубины Казахстана содержат в себе больше 90 видов полезных ископаемых. В частности, в восточной части нашей страны сконцентрирована почти половина балансовых запасов золота.

35 участков для старательства в Абайской области расположены преимущественно в Абайском, Аксуатском, Жарминском, Жанасемейском районах.

Согласно мартовскому постановлению, в Жарминском районе открыты два безымянных участка площадью 3,6 га и 4,5 га, а также участок Чарск-1 площадью 4,4 га. Еще четыре участка в Абайском районе: Карашокы-1 (4,5 га), Карашокы-2 (4,4 га), Айпара-1 (3,2 га) и Айпара-2 (4 га).

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, в Абайской области, согласно годовому отчету за 2023 год, земли промышленности по области составили 103,7 тыс. га.

По сведениям земельного кадастра на территории области 69 лиц имеют право временного землепользования на 161 земельном участке общей площадью 5,6 тыс. га для целей недропользования. Из них 3,5 тыс. га предоставлены для добычи твёрдых полезных ископаемых (ТПИ), в числе которых и золото.