До 495 тенге подешевел доллар на бирже
По данным на 15:30.
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
36Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 495,95 тенге, подешевев на 0,71 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее он стоил 499,71 тенге.
Утром доллар в обменниках продавали от 499 до 507 тенге.
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