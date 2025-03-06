  • 6 Марта, 16:51
  • BAIGENEWS

До 495 тенге подешевел доллар на бирже

По данным на 15:30.

Сегодня, 16:42
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 495,95 тенге, подешевев на 0,71 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее он стоил 499,71 тенге.

Утром доллар в обменниках продавали от 499 до 507 тенге.

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