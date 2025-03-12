На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 12 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар в обменниках страны варьировалась от 494 до 501 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 490-491 тенге, Астане – за 492-493 тенге, Шымкенте – за 489,5-490,5 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 492 тенге, Каскелене – 491,5 тенге, Костанае – 495 тенге, Семее – 494 тенге, Уральске – 496 тенге.