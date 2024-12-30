Число организаций, занимающихся научными исследованиями, в Казахстане выросло до 425, что на 11 единиц больше, чем в 2022 году. Увеличено государственное финансирование прикладной науки на 2024-2026 гг. до 476,9 млрд тенге (из них ПЦФ – 211 млрд тенге, ГФ – 198 млрд тенге, ГФ коммерциализации – 67,9 млрд тенге), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

Численность научного персонала достигла 25,4 тыс. человек (+13% к предыдущему году).

"В целях привлечения молодежи в науку между МНВО и АО "Отбасы банк" подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования для молодых ученых на 2023-2027 гг. АО "Отбасы банк" в рамках соглашения 1 декабря 2023 года запустило программу ипотечного кредитования для молодых ученых. Максимальная сумма кредита составит 20 млн тенге, срок займа - 19 лет. По итогам 8 месяцев 2024 года выдано 290 квартир. Это создает дополнительные стимулы для молодых ученых оставаться в Казахстане и развивать науку в стране. На безвозмездной основе молодым ученым передано 20 квартир", - отмечено в сообщении.

В 2023 году 809-ти ученым присуждены гранты на прохождение научных стажировок в ведущих центрах мира. На данный момент по итогам 2-х заседаний Республиканской комиссии 80 претендентам одобрено прохождение научных стажировок.

Особое внимание уделяется созданию условий в подготовке научных кадров (докторов PhD), увеличен госзаказ в докторантуру до 1,9 тыс. мест.

Напомним, ранее стало известно, что изменилось в сфере науки и образования в РК в 2024 году.