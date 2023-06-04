До 41 градуса жары обещают казахстанцам в понедельник

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По прогнозу "Казгидромета" на большей части страны сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днём в горных районах юго-востока республики ожидаются дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской области прогнозирую град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман.

По республике сохраняется усиление ветра.

На западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской, на юго-востоке Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской, области Жетысу, Алматинской Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на западе Туркестанской областей ожидается сильная жара. Температура воздуха подымется до 41 градуса.

На большей части Актюбинской области 35-38 градусов.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 36 градусов. В Конаеве 35 градусов.

В Кызылординской, области Жетісу, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, севере Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северный с переходом на юго-западный днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов. На севере, востоке области сохраняется черезвычайная пожарная опасность.