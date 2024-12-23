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До 35 градусов мороза похолодает в Казахстане

Об этом сообщили в РГП "Казгидромет".

Сегодня, 13:20
АВТОР
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kostroma.mk.ru Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: kostroma.mk.ru

24 декабря на большей части республики, 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны, с прохождением атмосферных разделов и влиянием циклона, ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews.kz.

Лишь с отрогом антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед.

"Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь в центре, на востоке страны до 20-35 мороза, а на остальной территории в температурном фоне резких изменении не ожидается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что треть месячной нормы снега выпала в Алматы.

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