До 32 градусов потеплеет в нескольких регионах Казахстана

О погоде на выходные в Казахстане сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"По-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, востчЯоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов будут дожди. На востоке республики в ночные часы дожди могут перейти в снег", - сказано в прогнозе.

По республике прогнозируют усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20+30°С, на северо-западе +12+25°С, на востоке +5+18°С, на юге +23+32°С, на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С, на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.