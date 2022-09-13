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До 30 сентября в аэропортах Казахстана действуют усиленные меры безопасности
В аэропортах Казахстана с 12 по 30 сентября будут действовать усиленные меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz. Особый режим вводится по распоряжению Авиационной администрации страны.
Крупнейшая авиакомпания страны обратилась к своим пассажирам, предупреждая о возможных трудностях по приезде в аэропорты.
"Air Astana просит пассажиров прибывать в аэропорты Казахстана заблаговременно для прохождения процедур досмотра и регистрации. Это обусловлено введением усиленных мер безопасности в казахстанских аэропортах с 12 по 30 сентября 2022 года по распоряжению Авиационной Администрации Казахстана", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Напомним, накануне сообщалось о том, что Air Astana за месяц оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов.
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