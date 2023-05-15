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До 30% может подорожать мясо в Казахстане
Изменения в правилах субсидировании МСХ РК лишат господдержки более 21 тысячи хозяйств, передает BaigeNews.kz.
Острые проблемы в животноводстве озвучили крупные фермеры на пресс-конференции, где они пытались привлечь внимание к возможному наступающему кризису.
"Согласно предлагаемым правилам министерство сокращает 8 пунктов поддержки именно в животноводстве. Это будет способствовать повышению цен на мясо 15-30%, что станет ощутимой проблемой для всех казахстанцев",- отметил Бахтияр Утельбаев исполнительный директор "Республиканская палата казахской белоголовой породы".
Ситуацию, по словам фермеров, усугубляет отсутствие доступа к торговому капиталу, так как экспортные рынки сбыта закрыты, а на внутреннем рынке розничная цена приближена к себестоимости мяса.
"Государство не привлекает зарубежных инвесторов, этому есть объяснение. За четыре года правила субсидирования менялись шесть раз. В отрасли нет стабильности. Полностью прекратилось льготное кредитование животноводческих хозяйств "Сыбаға", "Алтын Асық",- пояснил фермер из ЗКО Алишер Магзом.
Отдельное внимание, по словам фермеров, заслуживает проблема исключения субсидирования аренды фермерскими хозяйствами племенных быков для маточного стада. Это может разрушить механизм якорной кооперации, в результате более 15 тысяч племенных быков окажутся невостребованными, считают бизнесмены.
"Данные правила приведут к тому , что племенной скот будет уходить только на убой. Это всё снижает мотивацию фермера развиваться в отрасли. Больше 10 лет мы заново выстраивали все процессы. Увеличили средний убойный вес по стране с 154 до 175 кг. Это более 100 млрд тенге в год для казахстанской экономики. Однако, в Минсельхозе не с кем вести диалог, так как полтора года нет директора департамента животноводства, 9 месяцев нет курирующего министра",- пояснил директор Республиканской палаты Ангус Казахстана Даурен Салыков.
Участники отметили, что выйти к СМИ их вынудило "отсутствие нормального диалога" с отраслевым министерством.
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