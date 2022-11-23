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До 29 градусов мороза похолодает в Казахстане в ближайшие дни
Прогноз погоды до 26 ноября в Казахстане представили синоптики Казгидромета. Столбики термометров в нескольких регионах опустятся до минус 29 градусов, передаёт BaigeNews.kz.
"С ложбиной циклона из районов Самарской области на большей части РК ожидается снег, на западе, юге осадки (дождь, снег). 25 ноября на севере, 26 ноября на востоке страны сильный снег. В конце периода с вторжением Северного холодного антициклона из районов Салехарда, на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на севере, востоке, в центре ночью и днём до 20-29 мороза", - говорится в сообщении.
По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре метель.
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