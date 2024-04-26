До 2,5 млрд кубометров воды смогут собирать новые водохранилища в Казахстане

20 новых водохранилищ, которые собираются строить в Казахстане, смогут собирать до 2,5 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге, передаёт BaigeNews.kz.

На первом этапе запланировано строительство 10 водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетысу. Уже введено в эксплуатацию водохранилище Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области.

В Байдибекском районе Туркестанской области начато строительство водохранилища Байдибек-ата, в Толебийском районе - реализация проекта по строительству водохранилища Каракуыс.

Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметных документаций для возведения Есильского контррегулятора в Акмолинской области, Покатиловского водохранилища в Алматинской области, водохранилища на реке Большой Узень в посёлке Жалпактал и на реке Малый Узень у села Сексенбай ЗКО, водохранилищ Ыргайты, Калгуты и Акмола в Жамбылской области, водохранилища на канале Караузяк в Кызылординской области.

"Новые объекты помогут в борьбе с засухой в южных регионах Казахстана, обеспечить аграриев необходимыми объёмами воды и снизить зависимость страны от соседних государств на 25%. Кроме того, ввод в эксплуатацию новых водохранилищ позволит увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 сельских населённых пунктов численностью 137 тысяч человек", - сообщила спикер.

Также планируется реконструкция 15 водохранилищ общим объёмом 1,9 миллиарда кубометров. В этом году планируют начать работы на

шести объектах в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской областях и в Астане.



