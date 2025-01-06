В Казахстане на большей части территории с 7 января погоду будет формировать Южно-Каспийский циклон с большими запасами влаги. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются снег, метель, временами сильный снег; на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Ночью 8 января с Западным антициклоном ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резкое понизят температуру воздуха: ночью в северной половине республики до 15-25 мороза, в южной до 5-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу до 20-25 мороза", - говорится в прогнозе погоды на ближйшие трое суток.

Днём 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики до 0-5 мороза, в южной до 0-5 тепла.

"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололёд", - добавили синоптики.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане в январе.