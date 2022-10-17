До 23 сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК

Фото: allterra.ru

Министерство просвещения снова сократило список специальностей для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться только по 23 специальностям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Казахстанские студенты не смогут заочно получить диплом по таким специальностям как "Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)", "Техник-электроник", "Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)" по квалификации "Техник-технолог", "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения" по квалификации "Техник-строитель", "Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения" по квалификации "Техник-технолог очистных сооружений" и другим.