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  • До 23 сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК
allterra.ru Сегодня, 14:33
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Фото: allterra.ru

До 23 сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК

Министерство просвещения снова сократило список специальностей для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться только по 23 специальностям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Казахстанские студенты не смогут заочно получить диплом по таким специальностям как "Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)", "Техник-электроник", "Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)" по квалификации "Техник-технолог", "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения" по квалификации "Техник-строитель", "Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения" по квалификации "Техник-технолог очистных сооружений" и другим.

Более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Однако такая форма обучения, по мнению сотрудников министерства, не давала  студентам качественных навыков. Как результат, выпускники колледжа после окончания сталкивались с недостатком практических знаний и не могли найти работу. В связи с этим в Министерстве провели поэтапную работу по сокращению специальностей по заочной форме обучения.

"Сегодня в казахстанских колледжах при подготовке кадров активно развивается форма дуального обучения. То есть, колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны. Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно и в дальнейшем работа будет продолжена. Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60 процентов производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени, обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Ернат Жунусов. 

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#образование #колледж #МОН #студенты
Сегодня, 14:33
203
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