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До 23 сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК
Министерство просвещения снова сократило список специальностей для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться только по 23 специальностям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Казахстанские студенты не смогут заочно получить диплом по таким специальностям как "Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)", "Техник-электроник", "Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)" по квалификации "Техник-технолог", "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения" по квалификации "Техник-строитель", "Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения" по квалификации "Техник-технолог очистных сооружений" и другим.
"Сегодня в казахстанских колледжах при подготовке кадров активно развивается форма дуального обучения. То есть, колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны. Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно и в дальнейшем работа будет продолжена. Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60 процентов производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени, обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Ернат Жунусов.
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