Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил город Косшы в Акмолинской области. Глава кабмина ознакомился с генеральным планом развития города и проинспектировал строительство новой больницы, а также других социальных объяектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, сейчас в городе проживают около 59 тысяч человек, однако фактическое население превышает 100 тысяч. Это вызывает значительную нагрузку на инженерные сети, рассчитанные на 30 тысяч жителей. Прогнозируется, что к 2038 году население города вырастет до 150 тысяч человек.

Генплан предусматривает расширение территории города, модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры. Аким Косшы Азамат Капышев представил премьер-министру планы по расширению жилищного фонда, открытию новых социальных и инфраструктурных объектов, развитию рекреационных зон и созданию новых рабочих мест.

Под строительство новых многоквартирных жилых домов отводится свыше 360 га, под индивидуальное жилищное строительство – более 900 га.

"До 2038 года в городе планируется построить 31 детский сад, 16 школ, областную больницу и 7 поликлиник. Кроме того, будут созданы новые многоквартирные жилые дома и индивидуальные застройки, улучшены коммунальные и транспортные сети. Особое внимание уделяется строительству новой котельной, электрической подстанции, водопроводных и очистных сооружений. Работы по газификации города начаты в 2024 году и завершатся в 2026 году", — говорится в сообщении.

Также планируется создание индустриальной зоны, благоустройство парков и пешеходных бульваров, открытие парка развлечений и отдыха. В городе будут построены административные здания, спортивные объекты, культурные учреждения, новый дворец бракосочетания и дворец школьников.

Во время визита Олжас Бектенов также проверил ход строительства нового пожарного депо. Как выяснилось, спустя 4 года завершены всего 60% работ. Подрядная организация объясняет это нехваткой финансирования. По договору на возведение объекта с современным оснащением выделено почти 1,2 млрд тенге. Олжас Бектенов подчеркнул, что дополнительных средств предоставлено не будет, только в пределах заложенной в ПСД суммы. Премьер-министр потребовал от подрядной организации завершить работы в ближайшее время, в противном случае договор будет расторгнут.

Отмечается, что в 2024 году начаты работы по газификации города от магистрального газопровода "Сары-Арка", их планируют завершить в 2026 году. Помимо этого будут построены площадки производственных и коммунальных предприятий. Для развития промышленности и создания новых рабочих мест в северо-западной части города хотят открыть индустриальную зону общей площадью 264 га. Будет проложена дорога, ведущая напрямую в столицу.

Кроме того, планируется благоустройство парков и пешеходных бульваров, открытие парка развлечений и отдыха с детскими игровыми и спортивными объектами. При этом общая территория, отведенная под зеленые насаждения, составит 132,5 га. Предусмотрены территории для размещения административных зданий, центрального стадиона, ледового дворца, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, нового дворца бракосочетания, дворца школьников, театра, детской-юношеской спортивной школы.

Также премьеру доложили о решении многолетней проблемы 537 дольщиков, в том числе МЖК "Сиреневый сад". Новый подрядчик обещает ко дню города выдать ключи 106 горожанам, еще 209 – смогут в скором времени заселиться в долгожданное жилье по программе выкупа недвижимости для социально уязвимых категорий граждан.

В свою очередь, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о работе по совершенствованию соответствующего законодательства.

Во время рабочего объезда Олжас Бектенов на примере строительства многопрофильной больницы в Косшы проверил проводимую в области работу по повышению качества предоставляемых гражданам медицинских услуг.

"Лечебное учреждение со стационаром на 350 мест и поликлиникой на 1 тыс. посещений в смену будет обслуживать население города и семи пристоличных районов Акмолинской области. На сегодня медицинская помощь жителям Косшы оказывается в государственной и частной поликлиниках в общей сложности на 250 посещений в смену. При этом численность прикрепленного населения за последние 2 года выросла с 24 тыс. до 42 тыс. человек. Строительство многопрофильной больницы решит вопрос нехватки имеющихся мощностей. Здесь будут функционировать отделения хирургии, травматологии, кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, химиотерапии и др. Кроме того, на территории предусмотрено строительство двух многоквартирных жилых домов для медицинского персонала и пансионата для размещения иногородних пациентов", — говорится в сообщении.

Объект возводится за счет частных инвестиций компании "Viamedis" в размере более 28 млрд тенге. Из них свыше 9 млрд тенге планируется направить на оснащение больницы современным медицинским оборудованием германской компании Siemens. Генеральный директор ТОО "Viamedis" Асет Ахметов проинформировал Премьер-министра о том, что строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика. Всего в них задействованы порядка 200 человек, стройматериалы закупаются преимущественно у отечественных производителей. Открытие поликлиники планируется до конца текущего года, стационара – в 2026 году. Запуск нового медучреждения позволит создать 956 рабочих мест.

Напомним, Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил уделять внимание всем вопросам, влияющим на качество жизни граждан. Правительством ведется системная работа по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.